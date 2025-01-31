В МВД назвали имена задержанных сотрудников "Роснано"

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ООО "УК "РОСНАНО", об этом 31 января сообщили в пресс-службе МВД России.

Правоохранителями были задержаны заместитель руководителя ООО "УК "РОСНАНО" и исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

По данным следствия, в 2017 году топ-менеджеры компании предприняли незаконные действия для сокрытия неудовлетворительных финансовых показателей. Используя искаженные данные, они представили государству недостоверную информацию о финансовом состоянии "Роснано". Это позволило корпорации избежать отзыва ранее выданных госгарантий и получить дополнительное финансирование. В результате, с 2022 по 2024 годы государству пришлось выделить корпорации более 43 млрд рублей.

В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Следствие продолжает установление всех обстоятельств дела, а также других возможных участников преступления.

Напомним, что о задержании топ-менеджеров "Роснано" стало известно в четверг, 30 января. С 2008 по 2020 год руководителем компании был Анатолий Чубайс. Уточняется, что он упоминается в свидетельских показаниях, однако процессуального статуса у него нет. Сейчас Чубайс проживает не в России.

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