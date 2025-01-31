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Новости 11:17

Комитет по законодательству ЗакСа поддержал инициативу о раскрытии наценок на продукты

фото ЗакС политика Комитет по законодательству ЗакСа поддержал инициативу о раскрытии наценок на продукты

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга одобрил инициативу депутата Андрея Рябоконя ("Единая Россия"), обязывающую продавцов указывать размер наценки на социально значимые продовольственные товары, об этом 31 января парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По словам Рябоконя, в ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение на пленарном заседании ЗакСа, а затем направлен в Государственную думу.

Депутат отметил, что, согласно данным Петростата, с декабря 2023 года по декабрь 2024 года цены на продукты в Петербурге выросли более чем на 10%. При этом отдельные категории продовольственных товаров подорожали значительно сильнее.

Рябоконь подчеркнул, что рост цен на продукты опережает рост доходов граждан и особенно тяжело отражается на малоимущих. По его мнению, в отдельных случаях увеличение стоимости носит не объективный, а спекулятивный характер.

Напомним, что Совет законодателей поддержал идею Рябоконя о раскрытии наценки на социально значимые товары, однако отметил необходимость доработки проекта, чтобы уточнить критерии установления наценок и способы контроля за их соблюдением. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 




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