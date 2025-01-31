МИД РФ подтвердил гибель российских фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном

В авиакатастрофе, произошедшей вечером 29 января недалеко от Вашингтона, погибли трое граждан России, об этом 31 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, на борту пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом, находились российские фигуристы – чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская спортсменка Инна Волянская. Все трое работали тренерами в США.

Захарова также уточнила, что американские спортсмены, которые находились с российскими фигуристами в самолете, тоже погибли. Она добавила, что в авиакатастрофе не удалось выжить никому. В результате трагедии погибли 67 человек.

В конце Захарова заявила, что МИД РФ выразил соболезнования семьям жертв и американским гражданам.

Напомним, что вечером в среду, 29 января, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk Сухопутных войск США. Катастрофа произошла неподалеку от аэропорта в Вашингтоне.

Фото: ЗАКС.Ру