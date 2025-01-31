КСП: Фонд капремонта не выполнил работы на 20 тысячах объектов

Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила невыполнение работ на 21 тысяче объектов в 12,4 тысячах домов во время проверки работы петербургского фонда капремонта за 2022-й, 2023-й и 10 месяцев 2024 года, сообщает "Фонтанка.ру" 31 января. По подсчетам аудиторов, из 20,7 тысяч объектов, которые никогда не включались в годовые планы, 467 уже имеют признаки аварийности.

В самом фонде это связывают с тем, что программа составлялась в 2014 году и не всегда содержит актуальные данные. "При этом фонд выступает исполнителем работ, а за своевременную подачу сведений для внесения в краткосрочные планы отвечают администрации районов", - цитирует "Фонтанка.ру" ответ фонда.

По данным "Фонтанки.ру", акт проверки был подписан в конце ноября. Полноценный отчет будет выпущен после получения КСП ответов от фонда.

Среди претензий, возникших к фонду у аудиторов, названы также рост задолженности и эффективность использования средств.

Проблема с взысканием задолженности по взносам давно существует в фонде. В 2022 году фонд объявил амнистию для тех, кто оплачивал долги по специальным квитанциям – им списывали пени. Тогда это помогло значительно повысить собираемость платежей, однако в 2024 году вновь наблюдался рост задолженности – с 5,3 млрд в начале года до 5,5 млрд к осени. Сам фонд связывает это с выявлением новых должников благодаря сверке с данными Росреестра и увеличением ставки взноса.

Вопросы КСП к расходованию фондом средств связаны с тем, что часть от собранных с подрядчиков неустоек и процентов с депозитов, считающиеся "доходами от предпринимательской деятельности", идет не на капремонт, а на другие нужды фонда. В пресс-службе ФКР связывают такое решение с письмом Минстроя, где прописано, что данные доходы не образуют фонд. Вопросы также вызывает рост неиспользованных остатков средств, который КСП связывает с ошибками в планировании фонда, и неэффективные траты на пошлины и судебные расходы (128 млн рублей) и исправление некачественных работ (712 млн рублей).

Также среди вопросов Контрольно-счетной палаты к деятельности фонда числятся снисходительное отношение к некачественной деятельности подрядчиков и "необоснованные преференции отдельным подрядчикам с признаками коррупционного характера", а также завышение смет, которое, по подсчетам аудиторов, составило 248 млн рублей.

Напомним, что 24 января врио гендиректора фонда Леонид Вишневский рассказал о взыскании 988 млн рублей задолженности у собственников.

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