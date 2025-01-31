Петербургских омбудсменов привлекут к молодежной политике

В Законодательное собрание Петербурга внесен проект закона, который закрепит за уполномоченным по правам человека и по правам ребенка в Петербурге полномочия по участию в молодежной политике. Документ опубликован на сайте парламента, обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ подготовили депутаты Всеволод Беликов, Андрей Малков и Денис Четырбок.

Парламентарии предлагают скорректировать городские законы "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге" и "Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге". В перечень полномочий добавят строчку "участвует в реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге в пределах своих полномочий".

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, поправки в городские положения об уполномоченных потребовались после внесения изменения в федеральное законодательство.

Отметим, сейчас работает Молодежный совет при уполномоченном по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой. Орган преимущественно занимается взаимодействием с гражданами вне офиса омбудсмена, в отличии от аппарата уполномоченного. У детского омбудсмена Анны Метяниной есть похожая структура - детский общественный совет, который выступает в роли совещательного органа.

Ранее в парламенте в первом чтении приняли законопроект, который лишает депутатов Заксобрания права объявить о недоверии бизнес-омбудсмену Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру