Экс-резиденцию консула США в Петербурге сдают в аренду

Объявления о сдаче в аренду особняка Ермолинского в Гродненском переулке, 4 появилось на нескольких сайтах, пишет "Деловой Петербург" 31 января. Арендная плата за двухэтажное здание площадью 1323 квадратных метра составляет от 1,8 млн до 2,1 млн рублей в месяц.

Согласно описанию объекта, здание может использоваться "под офис, представительство компании, частную школу, шоурум или любое другое назначение". В нем располагаются административные помещения, квартирные блоки, конференц–зал, прачечная, кухня и винный погреб. Также есть внутренний дворик и гостевой дом.

Добавим, что на отдельных сайтах объявление уже снято с публикации, пока на других все еще числится актуальным.

Здание в Гродненском переулке находится в хозяйственном ведении ГУП по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис". По словам его директора Владимира Запевалова, здания, "освободившиеся от прекративших работу в Петербурге иностранных консульских учреждений" сдаются в аренду на непродолжительный срок по согласованию с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Бывшая резиденция консула США была сдана на 3 года по ставке 1,359 млн рублей в месяц по итогам торгов летом 2023 года. Арендатором здания стал ООО "Уникум", видом деятельности которой по ОКВЭД прописано "предоставление услуг по дневному уходу за детьми". По данным "Контур.Фокус", компания принадлежит Андрею Широбокову и Владимиру Голеву.

Возможность сдачи в субаренду предусмотрена договором при согласовании с арендодателем и при условии отсутствия нарушений целевого назначения, установленного договором, рассказал Владимир Запевалов "Деловому Петербургу". В противном случае, это может являться основанием для досрочного расторжения договора.

Напомним, что в июне 2023 года стало известно о проведении аукционов на сдачу в аренду зданий закрывшихся консульств США, Латвии и Литвы.

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