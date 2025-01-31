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Новости 14:17

В Петербурге изготовили и отправили в зону СВО 76 универсальных печей

фото ЗакС политика В Петербурге изготовили и отправили в зону СВО 76 универсальных печей

Специалисты городской аварийно-восстановительной службы Петербурга подготовили к отправке в зону специальной военной операции 76 малогабаритных универсальных печей, об этом 31 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Они могут работать как на древесине, так и на угле, обеспечивая бойцам стабильный обогрев в полевых условиях, уточнили в Смольном. Как отметил губернатор города Александр Беглов, обеспечение теплом особенно важно зимой. Производство таких печей в Петербурге началось летом 2023 года. В общей сложности воинским частям уже передали 170 устройств. 

"Ребятам на передовой очень важно ощущать поддержку города и страны. Эта необходимая и действенная помощь – свидетельство нашей заботы и единства", – сказал он.

Напомним, что в середине декабря 2024 года Александр Беглов запустил петербургский аналог программы "Время героев". С помощью программы на государственную службу в петербургских ведомствах хотят привлекать участков СВО.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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