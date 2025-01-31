Беглов вручил благодарность студенту, пытавшемуся спасти из воды людей после ДТП

Губернатор Александр Беглов 31 января вручил часы и благодарность студенту из Махачкалы Ибрагиму Алисолтанову, сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. Молодой человек пытался достать из воды пострадавших в ДТП, произошедшем на набережной Обводного канала в середине января. На встрече в Смольном также присутствовал двоюродный брат Алисолтанова Юсуп Курбанов, помогавший своему родственнику

Столкновение двух машин на набережной Обводного канала произошло 18 января около 13.30. Один из автомобилей вылетел на тротуар, пробил ограждение и упал в воду. Внутри машины в тот момент находились женщина-водитель и ее несовершеннолетняя дочь. Алисолтанов до прибытия спасателей пытался достать пострадавших из тонущего автомобиля.

"Благодарю за то, что несмотря на холодную погоду Вы старались спасти людей, попавших в беду, жительниц нашего города. К сожалению, этого не удалось сделать, но Вы совершили очень смелый поступок, достойный мужчины. Низкий поклон вашей матери за то, что она воспитала такого сына", - обратился к Алисолтанову Беглов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Ибрагим Алисолтанов родился и вырос в Хасавюртовском районе Дагестана, сейчас обучается на третьем курсе Дагестанского государственного аграрного университета. В Петербург молодой человек приехал в гости к двоюродному брату, который служит в МЧС Петербурга.

Напомним, что 20 января стало известно, что обвиняемому в ДТП на Обводном канале назначили запрет определенных действий.

фото пресс-службы Смольного