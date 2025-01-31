ЗакС может расширить перечень многодетных семей, которым положен микроавтобус

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга внесла на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий предоставление микроавтобуса за счет бюджета города многодетным семьям с семью и более детьми, среди которых есть совершеннолетние в возрасте до 23 лет, при условии, что они учатся по очной форме обучения. Сейчас такая мера поддержки распространяется лишь на семьи, в которых старшему ребенку не больше 18 лет.

В пояснительной записке уточняется, что предложение связано с указом президента Владимира Путина, согласно которому меры соцподдержки многодетным семьям могут оказываться до достижения старшим ребенком 23 лет, если он учится в учебном заведении в очной форме.

"Предлагается распространить действие дополнительной меры социальной поддержки в виде финансирования расходов, связанных с предоставлением транспортного средства (пассажирского микроавтобуса), на семьи, имеющие в своем составе семь и более детей, в том числе в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения", - говорится в пояснительной записке, подготовленной лидером фракции Александром Шишловым.

По подсчетам авторов инициативы, в случае принятия законопроекта на покупку автомобилей в 2026 году может дополнительно потребоваться 424 млн рублей. Эти средства "яблочники" предлагают взять из резервного фонда.

Ежегодно Смольный выдает многодетным семьям около полусотни микроавтобусов. За последние четыре года администрация вручила ключи от 237 автомобилей марки "ГАЗ". ЗАКС.Ру ранее рассказывал о закупке таких машин.

Константин Леньков / Фото: Смольный