Экс-мэра Петрозаводска обвиняют в получении еще одной взятки

Бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в размере 3 млн рублей в 2020 году, сообщает 31 января пресс-служба СУ СК по Республике Карелия. На тот момент Любарский находился в должности замглавы региона.

Согласно версии следствия, в период с мая по декабрь 2020 года обвиняемый якобы получил взятку в размере 3 млн рублей от гендиректора строительной компании взамен на преференции при заключении договоров и дополнительных соглашений на производство строительных работ. Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ было соединено с другим делом в отношении Любарского, возбужденным в ноябре 2024 года по той же статье.

Согласно материалам первого уголовного дела, Любарского обвиняют в получении взятки на сумму более 37 млн рублей в период с 2017 по 2022 год. Эта сумма, как считает следствие, поступила экс-заместителю главы Карелии от компании, специализирующейся на обеспечении питанием организации здравоохранения и социальной сферы региона.

Напомним, что летом 2023 года Владимир Любарский ушел в отставку, чтобы отправиться на СВО. В ноябре того же года стало известно о его возвращении в Петрозаводск.

Фото: Владимир Любарский/ "ВКонтакте"