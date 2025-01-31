Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*

Уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты* требует возбудить прокуратура Москвы, сообщает 31 января пресс-служба прокуратуры Москвы. Журналистку хотят привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей иноагента.

Согласно публикации пресс-службы, Юлия Таратута* была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за непредставление информации в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Как утверждает ведомство, с сентября по декабрь 2024 года журналистка так же не направляла в уполномоченный орган требующиеся сведения.

Решение о возбуждении уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) теперь предстоит принять следователям. Прокуратура Москвы подчеркнула, что будет следить за рассмотрением направленных ведомством материалов проверки.

Напомним, что Таратуту*, в частности, оштрафовали за неисполнение обязанности иноагента на 30 тысяч рублей в августе 2023 года.

*Минюст внес Юлию Таратуту в список иностранных агентов

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