ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:16

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*

фото ЗакС политика Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*

Уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты* требует возбудить прокуратура Москвы, сообщает 31 января пресс-служба прокуратуры Москвы.  Журналистку хотят привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей иноагента.

Согласно публикации пресс-службы, Юлия Таратута* была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за непредставление информации в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Как утверждает ведомство, с сентября по декабрь 2024 года журналистка так же не направляла в уполномоченный орган требующиеся сведения.

Решение о возбуждении уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) теперь предстоит принять следователям. Прокуратура Москвы подчеркнула, что будет следить за рассмотрением направленных ведомством материалов проверки.

Напомним, что Таратуту*, в частности, оштрафовали за неисполнение обязанности иноагента на 30 тысяч рублей в августе 2023 года. 

*Минюст внес Юлию Таратуту в список иностранных агентов

 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама