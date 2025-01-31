Медведев и Беглов вручили награды ветеранам СВО в Военно-медицинской академии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор Петербурга Александр Беглов посетили Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, об этом 31 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Они встретились с ветеранами специальной военной операции, вручили бойцам и медикам государственные награды, боевые ордена и медали. Медведев отметил вклад военнослужащих, подчеркнув, что их подвиг не будет забыт.

Губернатор, в свою очередь, отметил, что в Петербурге созданы все условия для лечения и реабилитации участников СВО. В Смольном уточняют, что участники СВО проходят лечение в девяти стационарах Петербурга, а в районах определены ключевые медучреждения для их диспансеризации.

Также Медведев напомнил, что, несмотря на санкции и отстранение России от международных соревнований, в стране продолжается развитие паралимпийских видов спорта. По его словам, из бойцов СВО могут получиться отличные спортсмены.

Фото: скриншот видео на странице "ВКонтакте" Дмитрия Медведева