Петербургского активиста-расследователя Сухарева* признали иностранным агентом

Министерство юстиции 31 января внесло в реестр иностранных агентов семь человек, среди которых автор антикоррупционных расследований Дмитрий Сухарев* и петербургский педагог Вадим Зицер**. Они якобы принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов и формировали негативный образ Вооруженных сил России, сообщили в ведомстве.

Также среди включенных в перечень иностранных агентов корреспонденты русской службы "Би-би-си" Илья Абишев*** и Елизавета Фохт-Бабушкина****, журналисты Андрей Новашов*****, Владимир Раевский******, а также блогер Антон Суворкин*******. В сообщении Минюста говорится, что все они якобы распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против специальной военной операции.

Неделей ранее Минюст признал иностранным агентом рэпера Влади******** из группы "Каста".

* Минюст внес Дмитрия Сухарева в реестр иностранных агентов

** Минюст внес Вадима Зицера в реестр иностранных агентов

***Минюст внес Илью Абишева в реестр иностранных агентов

****Минюст внес Елизавету Фохт-Бабушкину в реестр иностранных агентов

*****Минюст внес Андрея Новашова в реестр иностранных агентов

******Минюст внес Владимира Раевского в реестр иностранных агентов

*******Минюст внес Антона Суворкина в реестр иностранных агентов

********Минюст внес Владислава Лешкевича в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру