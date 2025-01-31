Транспортная реформа в Петербурге увеличила бюджетные поступления на 34%

Комитет по транспорту Петербурга в 2024 году собрал в городской бюджет 25,9 млрд рублей, что на 30% больше запланированной суммы (20 млрд рублей) и на 34% превышает показатель 2023 года, об этом 31 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Такие результаты губернатор Петербурга Александр Беглов связал с транспортной реформой, начатой в 2022 году. Основные доходы комитета по транспорту поступают от оплаты проезда, эксплуатации платных парковок и штрафов за нарушение правил остановки и стоянки.

В 2024 году пассажиры заплатили за проезд и провоз багажа 10,9 млрд рублей – на 5% больше, чем год назад. При этом город субсидировал 61% стоимости поездок. Штрафы за нарушение правил парковки и неоплаченную стоянку принесли бюджету более 3,9 млрд рублей – это на 37% больше, чем в 2023 году.

Напомним, что в Ленинградской области тоже идет транспортная реформа. Губернатор региона Александр Дрозденко оценил ход ее реализации "на троечку". Такой вывод он сделал исходя из жалоб жителей области.

Фото: ЗАКС.Ру