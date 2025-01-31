Роспотребнадзор временно закрыл несколько магазинов "Светофор" в Петербурге

Четыре магазина "Светофор" (ООО "ТОРГСЕРВИС 78") были временно закрыты в Петербурге в результате внеплановой выездной проверки Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба управления ведомства в Петербурге. В ходе проверки были взяты пробы как пищевой продукций, так и непродовольственных товаров для проведения дальнейшей лабораторной экспертизы.

Как сообщает Роспотребнадзор, в четырех торговых точках "Светофора" были выявлены "неудовлетворительное санитарно-техническое содержание производственных помещений, несоблюдение поточности технологического процесса при фасовке продукции, отсутствие необходимого технологического оборудования, условий его санитарной обработки". В связи с нарушениями, управление ввело временный запрет деятельности объектов.

Материалы, собранные ведомством, были переданы в районные суды Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности.

Проверка затронула все 18 магазинов сети, где было выявлено более 2 тонн некачественных продовольственных и 150 единиц непродовольственных товаров. 190 проб продукции будут направлены на проведения лабораторных исследований. По результатам проверки Роспотребнадзором будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Напомним, что в декабре 2024 года Роспотребнадзор совместно с СК и МВД провел проверку сети ресторанов "Токио Сити".

фото unsplash