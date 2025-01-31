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Новости 18:22

В Смольном решили ликвидировать комитет по делам Арктики

фото ЗакС политика В Смольном решили ликвидировать комитет по делам Арктики

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому комитет по делам Арктики станет структурным подразделением комитета по внешним связям. Документ опубликован на сайте Смольного 31 января. Отдельного ведомства в администрации города, которое бы занималось взаимодействием с регионом крайнего севера, больше не будет. 

Предполагается, что реорганизация комитета по внешним связям должна пройти до 5 мая 2025 года. Численность сотрудников комитета увеличится с 87 до 96. Также сегодня Беглов подписал постановление, по которому из обязанностей вице-губернатора Владимира Княгинина исключают контроль за "арктическим" комитетом, а также другие полномочия в этой сфере. 

В задачи комитета входило развитие научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Петербурга с регионами Арктической зоны. Он был образован в феврале 2018 года, то есть, семь лет назад. Пост главы комитета длительное время занимал Герман Широков. Губернатор снял его с должности 20 января и перевел на должность своего специального представителя. В руководстве комитета оставалось два человека: Елена Асеева и Андрей Анохин, бывший депутат Заксобрания Петербурга. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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