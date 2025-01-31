Губернатор Мурманской области Чибис приехал в Петербург

Глава Мурманской области Андрей Чибис 31 января с рабочим визитом прибыл в Петербург. Губернатор провел в Северной столице ряд встреч. Одна из них - с главкомом ВМФ Александром Моисеевым. Отметим, ранее Моисеев командовал Северным флотом, который базируется в Североморске, Мурманской области.

"В центре обсуждения были вопросы реализации программы реновации ЗАТО [Закрытое административно-территориальное образование] и поддержки военнослужащих. Несмотря на то, что Александр Алексеевич уже почти год возглавляет весь Военно-Морской Флот России, его отношение к Северному флоту остаётся особенно внимательным", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Проект по реновации ЗАТО - одно из ключевых направлений деятельности правительства Мурманской области.

Отметим, сегодня в Петербург также прибыл заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, он провел совещание, на котором присутвовал, в том числе, Чибис и губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее в этот день Медведев встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, с которым обсудил вопросы безопасности. Кроме того, вероятно, сегодня в Петербурге также присутствовал глава Вологодской области Георгий Филимонов.

Константин Леньков / Фото: Андрей Чибис