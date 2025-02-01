Беглов поздравил Патриарха Кирилла с 16-летием интронизации

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю 16-й годовщины его интронизации, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Патриарх Кирилл возглавил Русскую православную церковь 1 февраля 2009 года, когда в храме Христа Спасителя состоялось его поставление на Патриарший Престол. В своем обращении губернатор отметил вклад патриарха в сохранение духовных и нравственных ценностей, а также его особое внимание к Петербургу.

"Вы неустанно заботитесь о благополучии российского общества, духовном возрастании регионов нашей страны, Северной столицы России. Мудрым пастырским словом и благостной молитвой поддерживаете людей в пору непростых испытаний", – сказал Беглов.

Губернатор напомнил, что путь будущего предстоятеля РПЦ начался в Ленинграде, где прошли его детство и первые годы служения. В 2017 году Патриарху Кириллу было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

В завершение поздравления Беглов пожелал Его Святейшеству здоровья, мира и помощи Божией в дальнейшем служении.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова