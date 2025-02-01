"Ростех" поддержит Ленобласть в развитии реабилитационного кластера для ветеранов СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с заместителем генерального директора компании "Ростех" Максимом Выборных, об этом 1 февраля глава региона написал в своем Telegram-канале.

В ходе встречи в пятницу, 31 января, было решено, что государственная корпорация "Ростех" окажет поддержку Ленобласти в развитии кластера комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО во Всеволожске.

Также в ходе визита были осмотрены спортивные объекты города, в том числе ледовая арена и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Эти площадки также планируется задействовать в системе спортивной реабилитации участников специальной военной операции.

Кроме того, "Ростех" выразил готовность поддерживать проекты, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, а также содействовать тиражированию модели реабилитационного кластера на другие территории.

Напомним, что в пятницу, 31 января, губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетили Военно-медицинскую академию имени Кирова и вручили награды ветеранам СВО.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко