Россельхознадзор не пустил в Петербург три тонны заражённого экзотического фрукта

На фитосанитарном контрольном посту в грузовом терминале аэропорта Пулково задержали две партии свежего салака из Индонезии, об этом 31 января сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточняют в ведомстве, в трёх тоннах экзотического фрукта обнаружили живых личинок насекомых, похожих на опасного карантинного вредителя.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами Северо-Западного филиала ВНИИЗЖ, подтвердили, что продукция заражена восточной фруктовой мухой (Bactrocera dorsalis). Это первый случай выявления опасного вредителя в 2025 году.

В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз заражённого фрукта на территорию России запрещён.

Напомним, что недавно Россельхознадзор выявил нарушения на выставке кошек в Колпино. Выставка длилась более трех недель – с 25 декабря 2024 года по 19 января 2025 года. Допустимый срок проведения подобных мероприятий четыре дня.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора