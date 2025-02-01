Следователи проверяют ДТП в Шушарах с участием полицейского автомобиля

Петербургские следователи выехали на место ДТП, произошедшего на Московском шоссе с участием служебного автомобиля полиции, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данному факту организована процессуальная проверка по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ). Ведутся первичные следственные действия, а также выясняются обстоятельства происшествия уточняются.

Как пишет издание "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел утром в субботу, 1 февраля. На Московском шоссе столкнулись сразу три автомобиля. Полицейский транспорт ехал на заявку о хищении. Также в ведомстве добавили, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Напомним, что 20 января предполагаемому виновнику ДТП на Обводном канале суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий. Само ДТП произошло 18 января. Автомобиль обвиняемого столкнулся с иномаркой, и та влетела в ограждение набережной Обводного канала, после чего автомобиль упал в воду. Водитель и 14-летняя пассажирка погибли.

Фото: пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу