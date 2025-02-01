Володин напомнил о новых законах о миграции и индексации маткапитала

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о ряде законодательных изменений, которые вступят в силу 5 февраля, об этом 1 февраля он рассказал в своем Telegram-канале.

Во-первых, начнет действовать закон, вводящий режим высылки нелегальных мигрантов. Во-вторых, устанавливается административная ответственность за нарушение правил въезда и выезда из страны, а также за оказание запрещенных услуг мигрантам, включенным в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, с 5 февраля вступят в силу еще три закона. Один из них касается наставничества для детей в сложной жизненной ситуации, второй направлен на развитие креативных индустрий и их правовое закрепление, третий – регулирует передачу конфискованного имущества в собственность российских регионов.

Также Володин сообщил, что с февраля материнский капитал в России будет проиндексирован на 9,5%. Максимальная сумма выплаты составит 912 тысяч рублей.

Напомним, что в России предложили обновить пакет документов, нужных детям мигрантов для поступления в российские школы. Согласно проекту, родителям придется подтвердить законность проживания в России ребенка.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина