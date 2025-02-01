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Новости 14:22

Мединский может возглавить Союз писателей России

фото ЗакС политика Мединский может возглавить Союз писателей России

Помощник президента Владимир Мединский рассматривается в качестве кандидата на пост председателя Союза писателей России, об этом 1 февраля пишет РБК со ссылкой на источники.

Сейчас Союз писателей возглавляет Николай Иванов, избранный в 2018 году. Тогда его единственным соперником был писатель и депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.

Ранее Союз писателей объявил о внеочередном съезде, который состоится 27 февраля. Согласно уставу организации, на съезде будут решаться вопросы формирования правления и избрания председателя. Полномочия главы Союза рассчитаны на пять лет.

По словам источника РБК, интерес к кандидатуре Мединского обусловлен растущим вниманием властей к литературной сфере. В этих условиях Союзу писателей, как считает собеседник, нужна "идеологически сильная личность", способная наладить взаимодействие отрасли с государством.

Напомним, что в Петербурге решили закрыть комитет по делам Арктики. К концу весны ведомство станет частью комитета по внешним связям города. Соответствующее решение подписал губернатор Александр Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру


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