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Новости 15:17

В ДТП в Шушарах погиб полицейский

фото ЗакС политика В ДТП в Шушарах погиб полицейский

Причиной смертельной аварии с участием трех автомобилей, включая полицейский транспорт, могло стать нарушение правил водителем "ГАЗели", об этом 1 февраля пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, в результате столкновения скончался сотрудник патрульно-постовой службы Пушкинского УМВД. Он находился на пассажирском месте в Hyundai Solaris. Полицейского госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось. Сейчас 27-летний водитель автомобиля остаётся в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

Известно, что экипаж полиции спешил на вызов о хищении, когда на пересечении Московского шоссе и Паровозной дороги их автомобиль столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и "ГАЗелью". Камеры зафиксировали, как одна из машин выехала на встречную полосу.

Кроме полицейских, пострадали как минимум два человека, находившиеся в микроавтобусе, который развозил рабочих. Врачи диагностировали у них незначительные травмы. Водитель "ГАЗели", 33-летний мужчина, получил травмы, но остался жив. 

Напомним, что в субботу, 1 февраля, на Московском шоссе в Шушарах произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Петербургские следователи уже начали проверку по факту произошедшего.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу


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