Петербург получил почти 800 новых пассажирских автобусов в 2024 году

В 2024 году в Петербург поступило почти 800 единиц новой техники, среди которых автобусы, электробусы и вагоны метро, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Наибольшее пополнение получил "Пассажиравтотранс" – 547 автобусов, включая 348 машин большого класса, 176 особо большого и десять туристических автобусов. Также предприятие приобрело 13 электробусов, из которых 11 предназначены для нового электробусного парка в производственной зоне "Ржевка". Его первая очередь рассчитана на 100 машин, а общая вместимость – до 400 электробусов.

Кроме обновления техники, в городе продолжается модернизация инфраструктуры. Завершена реконструкция ремонтной зоны для газомоторных автобусов в Автобусном парке №7 на Кубинской улице, а также продолжается реконструкция Автобусного парка №1 на Днепропетровской.

Петербургский метрополитен в 2024 году получил 80 новых вагонов модели "Балтиец" – это десять восьмивагонных составов, приобретенных на средства инфраструктурного кредита. Они уже курсируют по линиям подземки.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга в 2024 году добавил в городской бюджет 25,9 млрд рублей, что на 30% больше запланированной суммы. Такая сумма была собрана из оплаты проезда и парковки и штрафов.

Фото: ЗАКС.Ру