Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный

Глава партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил изменить географические название Северного Ледовитого океана, об этом 1 февраля он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Миронова, океан следует переименовать в Русский Северный, а заодно "постепенно" изменить названия архипелагов. В частности, он предложил переименовать Землю Франца-Иосифа в Землю Ломоносова, а Шпицберген в Поморские острова.

"Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере. Прежде всего обратить внимание на Арктику", – объяснил свое предложение депутат.

При этом Миронов подчеркнул, что уважает вклад мореплавателей и ученых разных стран, но у него вызывают вопросы некоторые топонимы.

Напомним, что ранее Сергея Миронова возмутили экспонаты в петербургском музее современного искусства "Эрарта". Конкретно возмущение вызвали матрешка с железными шипами под названием Welcome to Russia и работа "Старший брат" с револьвером, направленным на яйцо.

Фото: ЗАКС.Ру