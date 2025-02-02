МВД предупредило о новом способе мошенничества через клевету в Telegram

Мошенники нашли новый способ шантажа пользователей социальных сетей, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 2 февраля. В Telegram начали появляться каналы, где публикуются якобы личные сведения о людях. За удаление постов администраторы требуют деньги.

По данным ведомства, одной из жертв злоумышленники приписали занятие проституцией, другой — вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя.

Киберполиция сообщает, что для взаимодействия с пострадавшими мошенники создали чат-бот, куда можно отправить фотографии или запрос на удаление информации. Однако за это аферисты требуют перевести деньги на указанный счет.

В конце января владельцев аккаунтов в таких играх, как "Викинги. Война кланов", "Страж королевства" и Roblox предупредили о мошенничестве через покупку аккаунтов. Преступники создают фальшивую страницу близкого человека жертвы в мессенджере и дальше действуют от его имени.

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