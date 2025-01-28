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Новости 13:18

Мошенники под видом покупателей атакуют владельцев игровых аккаунтов

фото ЗакС политика Мошенники под видом покупателей атакуют владельцев игровых аккаунтов

МВД России раскрыло схему мошенничества, связанную с покупкой игровых предметов и аккаунтов в онлайн-играх. В 2025 году злоумышленники особенно активно действуют в таких играх, как "Викинги. Война кланов", "Страж королевства" и Roblox, сообщает 28 января ТАСС.

По информации управления по борьбе с киберпреступлениями МВД, мошенники связываются с владельцами аккаунтов и предлагают приобрести их по цене выше рыночной. Во время переписки злоумышленники высказывают сомнения в подлинности сделки и просят предоставить контакты человека, который мог бы подтвердить право собственности. Получив контакт поручителя, преступники создают его фальшивый аккаунт в мессенджере и связываются с жертвой от его имени. Далее они могут попросить продиктовать код подтверждения из СМС или перевести деньги для "разблокировки" счета.

В ведомстве подчеркнули, что граждане часто менее критично воспринимают сообщения от якобы знакомых людей и быстрее поддаются требованиям мошенников.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что мошенники представляются учителями и взламывают аккаунты на "Госуслугах". Для убедительности они используют реальные данные сотрудников школ, технологии дипфейк и подмену номеров.

фото: Unsplash


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