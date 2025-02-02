Суд предоставил Росавиации доступ к деятельности аэропорта "Домодедово"

Арбитражный суд Московской области разрешил Росавиации доступ к деятельности юридического лица аэропорта "Домодедово", сообщило РИА "Новости" 2 февраля со ссылкой на определение суда.

Представителям ведомства предоставлены полномочия на проверку финансовой, технической и иной документации, программного обеспечения, управленческих процессов для обеспечения безопасности пассажиров и бесперебойной работы воздушного транспорта.

Суд также запретил текущему руководству "Домодедово" совершать действия, которые могут дестабилизировать работу аэропорта. Руководству запрещено отчуждать активы, открывать новые счета и принимать решения, ухудшающие положение сотрудников.

Ранее суд наложил арест на имущество и активы группы "Домодедово", включая акции и доли компаний, принадлежащие бенефициару аэропорта Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. Генеральная прокуратура добилась ареста активов, указав на их нахождение под иностранным контролем. В надзорном ведомстве считают, что стратегические предприятия поставлены в зависимость от иностранных резидентов: Каменщик связан с Турцией и ОАЭ, а Коган — с Израилем.

фото: ЗАКС.Ру