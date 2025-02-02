Кабмин расширил список стран для участия в валютных торгах

Российское правительство увеличило перечень дружественных и нейтральных стран, чьи банки и брокеры могут участвовать в торгах на валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов. Теперь к этим торгам допущены представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии, передает 2 февраля пресс-служба кабмина.

Первоначальный список из более чем 30 государств был утвержден в сентябре 2023 года. В него вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Бразилия, Египет, Индия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика и другие.

Подписанное распоряжение связано с реализацией норм федерального закона "Об организованных торгах", принятого в июле 2023 года. Новые правила призваны повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и сформировать прямые котировки к рублю для удовлетворения потребностей российской экономики в расчетах в национальной валюте.

Напомним, в конце января в пресс-службе кабмина сообщили о поддержке правительством законопроекта, согласно которому иностранцы, отказавшиеся от принесения присяги, не смогут получить гражданство РФ. Также предлагается снизить минимальный возраст для принесения присяги с 18 до 14 лет.

фото: ЗАКС.Ру