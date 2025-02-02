Разумишкин рассказал о работе 6 тысяч дворников на улицах Петербурга 2 февраля

Коммунальные службы Петербурга вывели на улицы более 6 тысяч дворников для уборки снега, выпавшего из-за циклона "Джулиан". Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале 2 февраля.

По его словам, дворники очищают внутриквартальные проезды и подходы к парадным домов, а 1240 единиц техники задействованы в районах с плотной парковкой и на узких дорожках. Особое внимание уделяется расчистке подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и социальным объектам. Около тысячи дворников и 770 единиц техники задействованы на дорогах и тротуарах города.

По данным коммунальных служб, высота снежного покрова к полудню составила 2,2 сантиметра. Ближе к вечеру ожидается похолодание, поэтому уборка снега продолжается в усиленном режиме.

Напомним, 2 февраля в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за снега и обледенения. Водителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте, но осторожными надо быть и пешеходам.

фото из Telegram-канала Евгения Разумишкина