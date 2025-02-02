Нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП на "Южном полукольце"

В Гатчинском районе Ленобласти произошла авария с трагическим исходом, сообщила пресс-служба ГУ МВД 2 февраля. По данным полиции, вечером 1 февраля на 72-м километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" 63-летний водитель "Фольксвагена Пассат" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ-21110", за рулем которого находился 50-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель "Фольксвагена" был пьян и не справился с управлением. От удара отечественная легковушка получила серьезные повреждения. Водитель "ВАЗа" погиб на месте до приезда скорой помощи, виновник ДТП был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Сегодня, 2 февраля, в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за снега и обледенения. МЧС предупреждает водителей об опасной обстановке на дорогах и просит воздержаться от поездок на личном транспорте.

фото пресс-службы ГУ МВД