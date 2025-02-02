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Новости 16:45

Бельский поздравил петербуржцев с Днем воинской славы

фото ЗакС политика Бельский поздравил петербуржцев с Днем воинской славы

Глава Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил горожан с годовщиной разгрома фашистских войск под Сталинградом. Политик подчеркнул в своем Telegram-канале 2 февраля, что эта победа стала переломным моментом в Великой Отечественной войне.

"Она позволила Красной армии перехватить инициативу, вдохновила наших воинов и укрепила их веру в свои силы. Мы будем вечно хранить память о героическом подвиге наших предков — их мужестве, стойкости и исключительной доблести", — отметил Бельский.

Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года и стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Пресс-служба администрации Петербурга сообщает, что на протяжении 200 дней и ночей город героически сдерживал натиск противника, опровергнув миф о непобедимости вермахта. Именно с этого рубежа начался путь к победе и взятию Берлина.

Ленинградцы также внесли значительный вклад в сражение на Волге. В память о павших в боях за Сталинград 12 мая 2023 года на Мамаевом кургане был открыт памятный знак ленинградским воинам.

фото: ЗАКС.Ру


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