ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:04

Бастрыкин поручил проверить сообщения об этнической банде в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить сообщения об этнической банде в Петербурге

В Петербурге Следственный комитет проверяет сообщения о деятельности этнической банды, которая, по информации из соцсетей, распространяет призывы к насилию и публикует видео нападений на горожан в Красносельском районе, сообщает 3 февраля пресс-служба СК России.

По факту возможных противоправных действий возбуждено дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя городского следственного управления Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки. За исполнением поручения будет следить центральный аппарат ведомства.

Напомним, в конце января Бастрыкина заинтересовало нападение медбрата на пациентов в одной из больниц Петербурга. Тогда поводом для проверки тоже стало видео, опубликованное в соцсетях.

фото пресс-службы СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама