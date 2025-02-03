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Новости 12:35

"Справедливая Россия" готовит поправки о запрете рекламы пива на ТВ

фото ЗакС политика "Справедливая Россия" готовит поправки о запрете рекламы пива на ТВ

Партия "Справедливая Россия — За правду" готовит законопроект о полном запрете рекламы пива на телевидении, включая безалкогольные варианты, сообщил председатель партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале 3 февраля. 

По его мнению, реклама безалкогольного пива служит продвижению брендов, большая часть продукции которых включает алкогольные напитки. 

"Эти ролики нацелены на молодежь, они связывают с позитивными эмоциями потребление пивной продукции – сегодня безалкогольной, завтра – с градусами. Так что и безалкогольное пиво стоит сделать "безрекламным"", - написал Миронов. Инициатива также затрагивает спортивные телеканалы, где такая реклама, по его мнению, демонстрируется особенно активно.

Напомним, недавно Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный, а заодно "постепенно" изменить названия архипелагов. В частности, он предложил переименовать Землю Франца-Иосифа в Землю Ломоносова, а Шпицберген в Поморские острова.

фото: ЗАКС.Ру


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