Почти 62 тысячи попыток скрыть номера выявили на парковках Петербурга

За два года в центре Петербурга зафиксировано около 62 тысяч попыток уклонения от оплаты парковки, сообщили 3 февраля в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

С 1 февраля 2023 года сотрудники Городского центра управления парковками очистили от посторонних предметов 61 844 автомобильных номера и провели 21 054 профилактические беседы с водителями.

Инспекторы также контролируют парковку на местах для инвалидов, следят за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города.

В комитете по транспорту напомнили, что штраф за неоплаченную парковку составляет 3 тысячи рублей и должен быть уплачен в течение 60 дней.

Напомним, в конце января стало известно о росте цен на парковку в Пулково. Тарифы повысили спустя месяц после того, как Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало их завышенными.

фото: ЗАКС.Ру