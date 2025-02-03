Максим Макеев назначен новым директором "Большого Гостиного двора"

Новым руководителем АО "Большой Гостиный двор" стал ранее возглавлявший АО "Невская мануфактура" Максим Макеев. Информация об этом внесена в реестр юридических лиц, сообщает 3 февраля "Деловой Петербург".

До назначения Макеева "Большой Гостиный двор" с декабря 2023 года возглавлял Арсен Аганян, владелец сети бутиков Babochka. Он сменил многолетнего директора предприятия Елену Коршунову.

Макеев руководил "Невской мануфактурой" в 2021 году, когда на предприятии произошел крупный пожар, при тушении которого погиб спасатель. Гособвинение требовало для Макеева и его заместителя Алексея Михневича по 3,5 года колонии, однако в 2023 году суд прекратил дело из-за истечения сроков по делу.

фото: ЗАКС.Ру