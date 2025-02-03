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Новости 13:39

Максим Макеев назначен новым директором "Большого Гостиного двора"

фото ЗакС политика Максим Макеев назначен новым директором "Большого Гостиного двора"

Новым руководителем АО "Большой Гостиный двор" стал ранее возглавлявший АО "Невская мануфактура" Максим Макеев. Информация об этом внесена в реестр юридических лиц, сообщает 3 февраля "Деловой Петербург".

До назначения Макеева "Большой Гостиный двор" с декабря 2023 года возглавлял Арсен Аганян, владелец сети бутиков Babochka. Он сменил многолетнего директора предприятия Елену Коршунову.

Макеев руководил "Невской мануфактурой" в 2021 году, когда на предприятии произошел крупный пожар, при тушении которого погиб спасатель. Гособвинение требовало для Макеева и его заместителя Алексея Михневича по 3,5 года колонии, однако в 2023 году суд прекратил дело из-за истечения сроков по делу.

 

фото: ЗАКС.Ру


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