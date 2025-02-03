ТАСС: Армен Саркисян скончался после взрыва в ЖК "Алые паруса"

Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в больнице от травм, полученных при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах. Информацию о смерти Саркисяна также подтвердили агентству в Следственном комитете. По данным ТАСС, после взрыва Саркисян перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел 3 февраля в холле одного из домов ЖК "Алые паруса", когда в помещение зашла группа людей, среди которых был Саркисян. Также среди погибших оказался его охранник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия, рассказали ТАСС в пресс-службе СК.

Саркисян в 2022 году создал батальон "Арбат", в котором состоит около 500 человек, преимущественно - армяне.