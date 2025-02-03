Зарплаты курьеров в Петербурге выросли в три раза за пять лет

За пять лет зарплаты петербургских курьеров выросли более чем на 300%, превысив отметку в 139 тысяч рублей в месяц при полной загрузке. По данным hh.ru, это на 105 тысяч больше, чем в 2020 году. Максимальные доходы также существенно увеличились: с 49 тысяч до почти 224 тысяч рублей.

В 2024 году курьеры вошли в топ-12 самых востребованных профессий города. Спрос на них за год вырос на 23%, а компании опубликовали более 15 тысяч вакансий. Высокие зарплаты остаются ключевым инструментом для привлечения сотрудников в условиях дефицита кадров.

Аналитики ожидают, что зарплатный рост продолжится и в 2025 году, так как работодатели продолжают повышать ставки для привлечения курьеров.

Напомним, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский недавно высказался о том, что курьеры на электровелосипедах должны двигаться по проезжей части вместе с машинами, а не среди пешеходов.

фото: ЗАКС.Ру