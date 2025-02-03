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Новости 15:53

Сотрудники МЧС демонтировали опасный балкон на Васильевском острове

фото ЗакС политика Сотрудники МЧС демонтировали опасный балкон на Васильевском острове

Опасные элементы конструкций балкона были демонтированы специалистами МЧС Петербурга по адресу 11-й линия Васильевского острова, 24, сообщает 3 февраля пресс-служба ведомства. 

Ранее на одном из балконов на четвертом этаже здания частично обрушился пол. Работниками МЧС было принято решение полностью демонтировать конструкцию, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить прохожих.

Напомним, что это не первый случай обрушения фрагментов зданий с начала года. 16 января на улице Рубинштейна произошел обвал части балкона на тротуар. 

 

фото МЧС Петербурга


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