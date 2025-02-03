Сотрудники МЧС демонтировали опасный балкон на Васильевском острове

Опасные элементы конструкций балкона были демонтированы специалистами МЧС Петербурга по адресу 11-й линия Васильевского острова, 24, сообщает 3 февраля пресс-служба ведомства.

Ранее на одном из балконов на четвертом этаже здания частично обрушился пол. Работниками МЧС было принято решение полностью демонтировать конструкцию, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить прохожих.

Напомним, что это не первый случай обрушения фрагментов зданий с начала года. 16 января на улице Рубинштейна произошел обвал части балкона на тротуар.

фото МЧС Петербурга