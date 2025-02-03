На станции "Путиловская" завершили возведение внешних стен вестибюля

На стройке станции "Путиловская" Красносельско-Калининской линии завершили возведение внешних стен вестибюля, сообщил Telegram-канал "Подземник" 3 февраля.

По данным канала, рабочие провели армирование и бетонирование балок и центральной плиты железобетонного перекрытия. В кассовом зале установлены строительные леса для поддержания опалубки верхнего перекрытия, но в ближайшее время их демонтируют, чтобы приступить к отделке помещения.

Кроме того, над порталом наклонного хода планируется установка декоративного панно.

Ранее ЗАКС.Ру передавал слова Линченко о том, что к 2030 году в Петербурге планируют возвести 11 новых станций метрополитена. Чиновник заявил, что город намерен построить станции "Путиловская", "Юго-Западная", "Лиговский проспект - 2", "Брестская", "Улица Доблести", "Гавань", "Морской фасад", "Каменка", "Богатырский проспект" и "Шуваловский проспект", а также выход со станции "Театральная".

фото: ЗАКС.Ру