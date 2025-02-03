Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента с ожогами у подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки инцидента с подростком в Красногвардейском районе Петербурга, передала пресс-служба СК России.

По данным ГУ МВД, 2 февраля 13-летнего школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести. Подросток сообщил, что на детской площадке у дома № 50 на улице Коммуны неизвестные разбили бутылку с жидкостью, брызги которой попали ему в лицо. Предположительно, в емкости содержалась едкая щелочь.

Следственные органы проводят процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня Бастрыкина заинтересовали сообщения о деятельности этнической банды, которая, по информации из соцсетей, распространяла призывы к насилию и публиковала видео нападений на горожан в Красносельском районе. Оказалось, что группа молодых людей делала это ради популярности и подписчиков.

фото: ЗАКС.Ру