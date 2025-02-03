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Новости 17:55

Следующую прямую линию проведет вице-губернатор Владимир Княгинин

фото ЗакС политика Следующую прямую линию проведет вице-губернатор Владимир Княгинин

Гостем прямой линии правительства Петербурга станет вице-губернатор Владимир Княгинин, который курирует работу комитета по науке и высшей школе, комитета по труду и занятости населения, а также комитета по делам Арктики, который продолжает существовать последние месяцы перед ликвидацией. Трансляция состоится на телеканале "Санкт-Петербург" 6 февраля, сообщил губернатор Александр Беглов.

Вопросы от горожан будут собирать на личной странице вице-губернатора Княгинина во "ВКонтакте" и по телефону 8(812)246-79-49. 

Предыдущая прямая линия прошла с участием вице-губернатора Бориса Пиотровского, который курирует в городе вопросы культуры. О том, как чиновник отвечал на вопросы горожан — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото Смольного


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