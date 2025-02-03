"Фонтанка.ру": Билеты до Москвы по ВСМ будут стоит почти 9 тысяч рублей

Линейка цен, обсуждаемая при расчете финансовой модели проекта высокоскоростной магистрали Петербург-Москва, стала известна "Фонтанке.ру" 3 февраля. По сведениям интернет-газеты, билет от Петербурга до Москвы будет стоить 8,9 тысячи рублей, от Петербурга до Твери — 7,6 тысячи, а от Петербурга до Великого Новгорода — 1,8 тысячи. Цены приведены на 2028 год, когда собираются запустить магистраль.

Ожидается, что к 2030 году цены на билеты на поезд по маршруту Петербург — Москва вырастут до почти 10 тысяч рублей, по маршруту Петербург — Тверь до 8,5 тысячи и до 2 тысяч по маршруту Петербург — Великий Новгород.

Прогнозируемый пассажиропоток на магистрали составляет около 12 млн пассажиров в 2028 году. В 2030 году планируется достичь почти 23 млн пассажиров в год. Ожидается, что наибольшая часть пассажиропотока придется на маршрут Петербург — Москва.

Напомним, что 30 января во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным министр транспорта Роман Старовойт сообщил о ходе строительства ВСМ.

фото ЗАКС.Ру