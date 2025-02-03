Коричневая ветка метро нашла проектировщика

Проектированием Красносельско-Калининской линии метро от "Каретной" до "Суворовской" займется ООО "МетроПроект" - дочерняя компания АО "Метрострой Северной Столицы", сообщает 3 февраля пресс-служба МССС. "МетроПроект" был зарегистрирован 27 января.

"Основная проблема отрасли в Петербурге уже долгое время заключается в отсутствии необходимых проектов. И сейчас очень важно загрузить ими коллектив метростроителей на несколько лет вперед. Именно поэтому АО "Метрострой Северной Столицы" для нужд города учредил ООО "МетроПроект", которое сейчас набирает штат сотрудников и приглашает заинтересованных специалистов", - рассказал генеральный директор "МССС" Дмитрий Васильев.

Помимо коричневой ветки, компания займется проектированием Невско-Василеостровской линии на северо-западе Петербурга до "Каменки". Также планируется, что компания приступит разработке выходов со станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии.

Как сообщает "Фонтанка.ру", участок до "Суворовской" включен в адресную инвестпрограмму города, его стоимость превышает 100 млрд рублей. Сроками сдачи указан 2030 год. Однако уже в 2028 году, к запуску ВСМ, хотят открыть новый выход со станции "Лиговский проспект". Впоследствии планируется присоединить к нему станцию "Лиговский проспект-2" Красносельско-Калининской линии.

Напомним, что 28 января стало известно, что начались общественные обсуждения по продлению красной ветки петербургского метро.

фото ЗАКС.Ру