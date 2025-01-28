Начались общественные обсуждения по продлению красной ветки петербургского метро

Проект планировки нового участка Кировско-Выборгской линии петербургского метро вынесен на общественное обсуждение, об этом 28 января информация появилась на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Документация касается участка от станции "Проспект Ветеранов" до будущей станции "Проспект Маршала Жукова". Обсуждения будут длиться с 28 января по 26 февраля, а сам проект станет доступен для ознакомления на сайте комитета с 5 по 14 февраля. В документе указано, что все необходимые согласования по проекту уже получены.

Согласно Генеральному плану, расширение красной линии метро должно быть завершено к 2040 году. В числе ключевых объектов – станция "Проспект Маршала Жукова", промежуточная станция "Александрино", а также ответвление линии от "Проспекта Ветеранов" к аэропорту Пулково.

Напомним, что компания "Метрострой Северной столицы" учредила дочернюю компанию "Метропроект". Она будет заниматься проектированием будущих станций метро в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру