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Новости 12:55

"Метрострой Северной столицы" создал компанию для проектирования станций метро

фото ЗакС политика "Метрострой Северной столицы" создал компанию для проектирования станций метро

Компания "Метрострой Северной столицы" учредила дочернюю компанию "Метропроект", которая будет заниматься проектированием новых станций петербургского метрополитена, об этом 28 января пишет "Фонтанка.ру".

Компания была зарегистрирована с уставным капиталом 125,5 млн рублей. В числе направлений её работы – инженерные изыскания, проектирование, управление строительными проектами, контроль за их выполнением и авторский надзор. Также предусмотрена деятельность в области технических консультаций.

"Метропроект" принадлежит "Метрострою Северной столицы". Директором компании назначен Максим Губин. "Фонтанка" отмечает, что он совладелец "Энергостройпроект" и бывший член совета директоров "Ленметрогипротранса". В последней организации он занимал пост главного инженера проекта Красносельско-Калининской линии метро.

В понедельник, 27 января, президент России Владимир Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Глава города сообщил президенту о прогрессе в строительстве новых станций метро в городе, отметив, что самые сложные этапы позади, однако собственного технического арсенала все еще, по словам Беглова, не хватает. 

Напомним, что в понедельник, 27 января, Смольный расторг контракт на проектирование участка фиолетовой линии метро. Его заключили в 2018 году. До этого Фонд капитального строительства и реконструкции расторг контракт на проектирование участка коричневой линии метро до станции "Сосновая поляна".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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