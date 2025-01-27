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Смольный расторг контракт на проектирование участка фиолетовой линии метро

фото ЗакС политика Смольный расторг контракт на проектирование участка фиолетовой линии метро

Власти Петербурга приняли решение расторгнуть контракт на проектирование нового участка Фрунзенско-Приморской линии метро, заключенный в 2018 году. Контракт с московским АО "Метрогипротранс" был расторгнут на фоне нарушений сроков и отсутствия лицензии ФСБ, передает 26 января "Фонтанка".

По информации на сайте госзакупок, решение о расторжении контракта на продолжение фиолетовой линии метро между станциями "Комендантский проспект" и "Шуваловский проспект" было принято еще 27 декабря, окончательно отношения между заказчиком и подрядчиком были прекращены 20 января.

Согласно имеющимся данным, контракт на сумму 132,7 млн рублей был расторгнут после выполнения работ на 119,5 млн рублей. Московская компания может оспорить это решение в суде.

Напомним, что участок между станциями "Комендантский проспект" и "Шуваловский проспект" должен стать важным пересадочным узлом, связывающим Невско-Василеостровскую (зеленую) и Фрунзенско-Приморскую (фиолетовую) линии. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщил, что строительство станции "Шуваловский проспект" должно завершиться к 2030 году, в том числе будут открыты новые станции на других линиях, такие как "Улица Доблести", "Брестская", "Гавань" и "Морской фасад".

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что по этой же причине Фонд капитального строительства и реконструкции расторг контракт с АО "Метрогипротранс" на проектирование участка коричневой ветки метро.

фото: ЗАКС.Ру


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