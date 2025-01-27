Смольный расторг контракт на проектирование участка фиолетовой линии метро

Власти Петербурга приняли решение расторгнуть контракт на проектирование нового участка Фрунзенско-Приморской линии метро, заключенный в 2018 году. Контракт с московским АО "Метрогипротранс" был расторгнут на фоне нарушений сроков и отсутствия лицензии ФСБ, передает 26 января "Фонтанка".

По информации на сайте госзакупок, решение о расторжении контракта на продолжение фиолетовой линии метро между станциями "Комендантский проспект" и "Шуваловский проспект" было принято еще 27 декабря, окончательно отношения между заказчиком и подрядчиком были прекращены 20 января.

Согласно имеющимся данным, контракт на сумму 132,7 млн рублей был расторгнут после выполнения работ на 119,5 млн рублей. Московская компания может оспорить это решение в суде.

Напомним, что участок между станциями "Комендантский проспект" и "Шуваловский проспект" должен стать важным пересадочным узлом, связывающим Невско-Василеостровскую (зеленую) и Фрунзенско-Приморскую (фиолетовую) линии. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщил, что строительство станции "Шуваловский проспект" должно завершиться к 2030 году, в том числе будут открыты новые станции на других линиях, такие как "Улица Доблести", "Брестская", "Гавань" и "Морской фасад".

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что по этой же причине Фонд капитального строительства и реконструкции расторг контракт с АО "Метрогипротранс" на проектирование участка коричневой ветки метро.

фото: ЗАКС.Ру