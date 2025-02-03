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Новости 19:04

Путин поручил провести "Интервидение" в Москве и Московской области в 2025 году

фото ЗакС политика Путин поручил провести "Интервидение" в Москве и Московской области в 2025 году

Президент России Владимир Путин утвердил проведение международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Согласно документу, опубликованному 3 февраля на портале правовых актов, конкурс пройдет в Москве и Московской области.

Организацией мероприятия займется вице-премьер Дмитрий Чернышенко, назначенный председателем оргкомитета. За работу наблюдательного совета, связанного с утверждением концепции проведения мероприятия и его результатами, будет отвечать первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

О возможности появления в России международного музыкального конкурса "Интервидение" говорила в прошлом году министр культуры Ольга Любимова.  В 2024 году его перенесли из Петербурга в Москву.

фото: ЗАКС.Ру


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