Пассажиропоток в петербургском транспорте вырос на 110 миллионов человек

В 2024 году общественным транспортом Петербурга воспользовались более 1,7 миллиарда пассажиров, что на 110 миллионов больше, чем годом ранее, сообщила 3 февраля пресс-служба Смольного. По данным городских властей, автобусами перевезено 765,4 миллиона человек, метро обслужило 686,1 миллиона пассажиров, а трамваи и троллейбусы — около 281,2 миллиона.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что рост числа поездок свидетельствует о повышении привлекательности городского транспорта. Для сравнения, в период с 2019 по 2022 год пассажиропоток не превышал 800 миллионов человек ежегодно, несмотря на стабильную численность населения в районе 5 миллионов 590 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что билеты на ВСМ из Петербурга в Москву в 2028 будут стоить почти 9 тысяч рублей, а к 2030 году вырастут до 10 тысяч. Прогнозируемый пассажиропоток на магистрали составляет около 12 млн пассажиров в 2028 году. В 2030 году планируется достичь почти 23 млн пассажиров в год.

фото: ЗАКС.Ру